Robert Plant en Alison Krauss willen weer samen op tournee

„Ik denk dat het onwijs leuk wordt. De laatste keer was geweldig en ik denk dat we het ongetwijfeld weer gezellig zullen hebben”, zegt Krauss in een interview met het tijdschrift Classic Rock. „Het was een fantastische liveshow. We hadden geweldige muzikanten.”

Plant is vooral bekend als zanger van de Britse rockband Led Zeppelin. Krauss is een van de meest bekende bluegrassartiesten van de Verenigde Staten. Eerder werd al bekend dat de twee volgend jaar juli in Nederland op zullen treden tijdens de concertreeks ’Royal Park Live’, in de tuin van Paleis Soestdijk.