Simple Minds viert jubileum in Paradiso

De band van zanger Jim Kerr bestaat in dit jaar veertig jaar en Amsterdam is één van de haltes van de tournee Walk Between Worlds, naar het gelijknamige album dat de band begin februari uitbracht.

Walk Between Worlds is het eerste nieuwe werk sinds de release van Big Music uit 2014. De show in Paradiso was maandag in twee delen gesplitst. Na het spelen van het album lieten de bandleden zich op het podium interviewen.

Simple Minds staat in het weekend van 14 juli op Bospop in Weert.