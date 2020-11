Danny Ghosen stapt over naar de VPRO

„Dit jaar ben ik tien jaar journalist, een mijlpaal als ik terugblik op mijn komst naar Nederland als 15-jarige vluchteling”, zegt de 42-jarige Danny, die eerder werkte voor PowNed en de EO. „De afgelopen jaren heb ik steeds meer mijn eigen stijl ontwikkeld als programmamaker. Met de overstap naar de VPRO wil ik dit verder doorzetten. Ik kijk er naar uit te werken met nieuwe ervaren teams en mijn programma’s verder te verdiepen.”

Anouk Kamminga, hoofdredacteur VPRO, is blij met de komst van Danny. „Ik heb Danny leren kennen als een doortastende maker en journalist met enorm veel energie. Hij heeft een goed gevoel voor wat er speelt in de maatschappij en hij schuwt niet om daar ook middenin te gaan staan. Zijn manier van interviewen is clean en onbevooroordeeld en hij krijgt het voor elkaar om met verschillende lagen in de samenleving in contact te komen. We kijken er zeer naar uit om met hem journalistieke en spannende series te ontwikkelen.”