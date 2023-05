Toni Erdmann-acteur Peter Simonischek (76) overleden

Het Burgtheater herdenkt Simonischek als „een liefhebbende, zorgzame collega, een vriend, een man van het hart, een uitmuntende persoonlijkheid. Een persoon die stelling nam, geïnteresseerd was in de thema’s van deze tijd en opkwam voor zijn mening.” Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Toni Erdmann van regisseur Maren Ade vertelt over een vader (Simonischek) die tijdens een spontaan bezoek aan zijn dochter, die in het buitenland werkt, merkt hoe ongelukkig zij (Sandra Hüller) is. Hij besluit haar te helpen door met zijn alter ego Toni Erdmann haar leven op een positieve manier te gaan ontregelen. De Nederlandse actrice Hadewych Minis speelde een bijrol in de film als een van haar vriendinnen.

De film won veel prijzen, waaronder zes Lola’s, het Duitse equivalent van de Oscars. In Nederland riepen de filmcritici Toni Erdmann uit tot beste film van 2016. Simonischek speelde daarnaast in tachtig andere, veelal Duitstalige film- en televisieproducties.