Hoe lang kan TATJANA Nederland nog missen?

Met haar Lex resideert Tatjana afwisselend in Monaco en Hawaï, maar soms kriebelt het en móet ze terug naar Amsterdam. ,,Het is hier veel losser.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Leek TATJANA SIMIC een aantal jaar geleden nog een comeback te maken met het programma Diva’s Draaien Door, daarna werd – en bleef – het stil. Haar nieuwe liefde houdt de actrice liever bij zich in Monaco of op Hawaï, maar af en toe MOET ze even ademhalen in Amsterdam.