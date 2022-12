Premium Het beste van De Telegraaf

Theatervormgeefster jamt met spullen en denkt met haar handen Sacha Zwiers wekt kriebelbeestjes ’Erik of het insectenboek’ tot leven

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Sacha Zwiers: „Ik vond het heerlijk om me voor deze voorstelling nog verder in insecten te verdiepen.” Ⓒ Phile Deprez

Theatervormgever Sacha Zwiers heeft oog voor detail, ziet overal wel iets bruikbaars in, is gek op vintage en recyclet erop los. Voor de familievoorstelling Erik of het klein insectenboek wekte ze bijen, spinnen en vlinders op het toneel tot leven met kleurrijke stoffen en materialen.