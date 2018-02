Wéér FEEST voor de vrijgelaten OPA JULIO!

Voor de eerste keer na zijn vrijlating viert Julio Poch zijn verjaardag met kleinkinderen Daan, Emma, Carmen, Christina, Eva, de tweeling Julia en Sofia en natuurlijk zijn twee dochters Mariana en Alejandra (l). Ⓒ Leo Vogelzang

In zijn Argentijnse cel werd JULIO POCH, naarmate de tijd verstreek, letterlijk en figuurlijk jaren ouder. Sinds 2009, toen hij na zijn laatste vlucht in Spanje werd gearresteerd en hem een jarenlang proces wachtte, bracht hij elke verjaardag in eenzaamheid door.