Leontine Borsato steekt Monique hart onder de riem

Zo wenst Olcay Gulsen Monique heel veel sterkte toe en laat ze weten aan haar te denken. „Lieverd!! Jij bent een topvrouw en een lieve moeder. Neem je tijd en laat je niet gek maken.” Ook Miljuschka Witzenhausen hoopt dat Monique sterk blijft. „Kinderen gaan voor alles. Hou je rug recht, want mama’s kunnen niet gebroken worden.” Julia Mekkes, die onlangs haar relatie met Dave Roelvink verbrak, zoals Privé wist te melden, noemt Monique een ’TOPvrouw’.

Ook Chantal Janzen, Bobbi Eden, Nicolette van Dam, de vrouw van Nick, Kirsten Schilder en Lieke van Lexmond laten weten aan haar te denken. Lieke: „Heel veel liefde voor jou. Wees lief voor jezelf, knuffel lekker tegen je mooie mannetje aan en weet dat tijd heelt.”

De BN’ers reageren op het bericht van Monique waarin ze liet weten dat het persbericht dat het management van André Hazes zaterdag naar buiten bracht, ’behoorlijk pijnlijk’ voor haar is. Ze voegde daar onder meer aan toe: „ Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker.”

Leontine Borsato, wier echtgenoot Marco zelf een paar weken geleden zelf nog in het nieuws was toen Privé wist te onthullen dat hij was vreemdgegaan met pianiste Iris Hond, geeft eveneens blijk van medeleven met Monique door middel van een aantal hartjes.