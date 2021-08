Christina Curry weer gelukkig in de liefde

„5 years of being homies, now we here”, schrijft ze bij een foto waarop de twee elkaar kussen.

Eerder heeft Christina relaties gehad met Ryanne van Dorst, voormalig FC Twente-voetbalster Lisa Bosveld en Shenta Ignacio. Op Twitter maakte ze in 2013 bekend biseksueel te zijn. „Ik word verliefd op een mens, maakt niet uit of het een man of vrouw is. Ik schaam me nergens voor, alleen maar dat dit als stunt wordt behandeld”, aldus Christina.