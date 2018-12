Jennifer Lawrence toch niet met sabbatical

In een interview met Entertainment Tonight vertelde Jennifer vorige week: „Ik neem volgend jaar vrij. Ik ga werken met een organisatie die onderdeel is van Represent.Us, om te proberen jongeren meer betrokken te krijgen bij politiek op een lokaal niveau.”

De zegsvrouw van de actrice benadrukt dat de 27-jarige zich wel degelijk gaat inzetten voor de organisatie die ze noemde, een initiatief om jongeren met verschillende politieke overwegingen samen te laten werken tegen corruptie. Dat zal ze echter doen tussen haar filmprojecten door.

Jennifer heeft wel vaker een sabbatical aangekondigd waar uiteindelijk niets van terecht kwam. In september vertelde ze op de Amerikaanse televisie dat ze geen projecten in de planning had voor de komende twee jaar en van plan was een pauze te nemen. In 2014, toen ze de laatste film uit de The Hunger Games-reeks had gefilmd, verkondigde ze dat ze haar telefoon een jaar uit zou zetten.