Kim Kardashian blij met strafvermindering vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur die in april 2019 een dodelijk ongeval veroorzaakte, heeft 100 jaar strafvermindering gekregen in de Verenigde Staten. Dat gebeurde nadat er felle protesten uitbraken en onder andere Kim Kardashian zich fel uitsprak tegen de gevangenisstraf van 110 jaar die de Cubaanse immigrant eerder deze maand kreeg opgelegd. Mede dankzij haar inzet, en die van duizenden anderen, hoeft Rogel Aguilera-Mederos nu ’slechts’ 10 jaar te zitten.

De destijds 26-jarige Aguilera-Mederos bestuurde een vrachtwagen en reed ruim twee jaar geleden in op een file omdat zijn remmen het begaven. Dat ongeval kostte aan vier mensen het leven, verschillende anderen raakten gewond. Een jury achtte hem schuldig en een rechter veroordeelde hem tot 110 jaar gevangenisstraf. De gouverneur van Colorado, Jared Polis, besloot donderdag echter de ’willekeurige en onrechtmatige’ straf met 100 jaar te verminderen tot tien jaar cel. „De lengte van de gevangenisstraf stond simpelweg niet in verhouding met uw acties, noch met straffen die anderen kregen opgelegd voor soortgelijke misdaden”, schreef Polis in een brief aan Aguilera-Mederos.

Kim laat via sociale media weten ’dankbaar te zijn voor deze beslissing’. „Bedankt gouverneur dat u deze straf verminderd heeft. Hoewel zijn straf nu 10 jaar is, kan hij in principe over 5 jaar vrij zijn en zich bij zijn vrouw en zoon voegen.” De realityster is onlangs geslaagd voor haar ’baby bar’ examen, waardoor ze haar eerste stap naar een eventuele toekomst als advocaat heeft gezet. Ze hoopt hiermee in de voetsporen van haar overleden vader Robert Kardashian te treden, die ook advocaat was.

Meer dan 4,5 miljoen Amerikanen hadden de gouverneur in een online petitie opgeroepen de straf te verminderen. Met de daad hoopt Polis dat ’het vertrouwen in de eerlijkheid van het strafrechtsysteem wordt hersteld’.