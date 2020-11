Michael Jordan doneert $2 miljoen aan voedselbank

In totaal heeft de basketballegende een bedrag van 2 miljoen dollar (bijna 1,7 miljoen euro) overgemaakt aan voedselbanken in North en South Carolina en Chicago. „In deze uitdagende tijden en in een onvoorstelbaar zwaar jaar door Covid-19 is het belangrijker dan ooit om stil te staan en iets terug te doen”, laat Jordan weten aan Amerikaanse media.

De 57-jarige Jordan zou in totaal rond de 3,5 miljoen dollar hebben gekregen voor de documentaire die eerder dit jaar verscheen op Netflix. Eerder liet de oud-basketballer al weten de volledige opbrengst ervan te doneren aan een organisatie die mentors koppelt aan behoeftige kinderen. Zijn donatie aan de voedselbanken betaalt Jordan van extra geld dat hij daarna nog aan The last dance heeft verdiend.

De Amerikaan deelde onlangs ook dat hij de komende tien jaar een bedrag van in totaal 100 miljoen dollar zal schenken aan organisaties die zich inzetten tegen raciale ongelijkheid. De donaties zullen Jordan niet in zijn portemonnee raken: zijn vermogen wordt geschat op meer dan 1,5 miljard dollar.