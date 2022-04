Romy Boomsma heeft voorstadium van baarmoederhalskanker

De 31-jarige Boomsma deed mee aan het bevolkingsonderzoek, maar maakte zich geen zorgen om de uitslag van haar uitstrijkje omdat ze nergens last van had. „Maar de uitslag van mijn uitstrijkje was niet wat het moest zijn. Nog niets om me zorgen over te maken maar ik werd voor de zekerheid toch doorgestuurd naar het ziekenhuis voor meer onderzoek.”

Toen bleek ze een voorstadium van baarmoederhalskanker te hebben. Omdat Boomsma zelf haar deelname aan het bevolkingsonderzoek bleef uitstellen en omdat ze anderen wil aansporen dat niet te doen, deelt ze nu haar verhaal. „Want ook zonder klachten kan je een voorstadium van baarmoederhalskanker blijken te hebben en er op tijd bij zijn kan alle verschil uitmaken.”