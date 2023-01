Kim Kardashian bespot om gastcollege op Harvard

Tijdens het gastcollege sprak Kim Kardashian vooral over haar lingeriemerk Skims. Het merk is op korte tijd enorm gegroeid en zou intussen al meer dan drie miljard dollar waard zijn.

Toch wordt haar komst naar Harvard bespot. Vooral op Twitter gaat het helemaal los. „Dit is hilarisch, Kim Kardashian kan niet eens Harvard spellen”, lacht een criticus. „Ze is rijk geboren en probeerde met een sekstape een acteer- en zangcarrière te lanceren”, schrijft iemand anders. „De woorden ’Kardashian’ en ’Harvard’ zouden nooit in dezelfde zin moeten voorkomen… nooit”, klinkt het elders, „ik zou het vreselijk vinden om hiervoor studiegeld te betalen.” Anderen uiten kritiek op het feit dat Kardashian studenten adviseert, terwijl ze zelf geen universitair diploma heeft behaald. „Wat heb je ze geleerd? Les 1: zo verkoop je je ziel.”

Televisiezender NBC10 Boston sprak enkele studenten die wél enthousiast waren over haar college: „Kim Kardashian heeft een succesvol bedrijf opgebouwd en we konden zonder de aanwezigheid van camera’s een openhartig gesprek voeren. Jammer genoeg zijn er veel mensen die haar niet respecteren als mede-eigenaar van een miljardenbedrijf.”