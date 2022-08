Vriendin Mart Hoogkamer fungeerde als ’moederfiguur’ tijdens ziekte

„Ik ben goed aan het eten, door m’n meisje. En ik ga op tijd naar bed. Dat vind ik niet zo leuk want ik ben een nachtmens”, zegt Hoogkamer, die een relatie heeft met Jennifer. „Zij is wel een moederfiguur die zegt: kom op, morgen vroeg op”, vertelt hij aan RTL Boulevard.

Deze zomer gaat het koppel niet op vakantie, zo vertelt de zanger na afloop van zijn optreden op festival Dutch Valley. „M’n meisje zei: Mart, zullen we op vakantie gaan? Weet je wat we ook kunnen doen? Een boot kopen. Dus we hebben een boot gekocht.”