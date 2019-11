Tygo Gernandt: ’ADHD stiekem voordeel in mijn vak’

Tygo Gernandt (r.) met Jason. Op de melodie van ’Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria’, zingen zijn vrienden ’lang zal hij zitten, lang zal hij zitten, lang zal hij zitten in de isoleer.’ Ⓒ Foto EO

Tygo Gernandt duikt in de wereld van de psychiatrie. Het resultaat is een aangrijpend vierluik over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De 45-jarige acteur/presentator, bij wie zelf op jonge leeftijd ADHD werd vastgesteld, ziet schrijnende gevallen. „Onbegrijpelijk dat een jongen van 21 niet geholpen kan worden.”