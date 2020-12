Staan Trump en Andrew op videotapes Epstein?

De levens van Donald Trump en Jeffrey Epstein waren ’op belangrijke punten’ met elkaar verweven en verkeerden in dezelfde kringen Ⓒ Getty Images

Stond prins Andrew op videotapes van Epstein die in Rusland belandden? Speelden die videotapes ook een rol in de diplomatieke contacten tussen Trump en Poetin? Onderzoeksjournalist en Pulitzerprijsgenomineerde Barry Levine mag dan in zijn driehonderd pagina’s tellend boek De Spin over Epstein een aantal nieuwe onthullingen hebben gedaan, hij is nog lang niet tevreden. Verbijsterd over alle losse eindjes in de zaak van de misbruikmiljardair uit hij vermoedens die hij zelf niet rond kon krijgen.