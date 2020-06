Al duizenden handtekeningen voor Dolly Parton-beelden

Alex Parsons startte vorige week met de petitie. Zondag haalde hij al de 2500 handtekeningen en maandagmiddag tikte hij de 5000 aan. Daarna verhoogde hij zijn doel. Er moeten nu 7500 handtekeningen komen.

Tennessee is volgens Parsons vergeven van de standbeelden van historische figuren die een zeer dubieuze rol hebben gespeeld in het verleden. Ze waren betrokken bij slavernij en andere misdaden tegen gekleurde en native Amerikanen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eerste Grand Wizzard van de Ku Klux Klan en generaals uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Volgens Parsons is de staat Tennessee beter af met standbeelden van Dolly Parton.