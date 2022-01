Dochter overleden Bob Saget: ’Hij hield van alles wat hij had’

Bij een zwart-witfoto laat de dochter van de overleden Full House-acteur weten dat haar vader ’hield van alles wat hij had’, terwijl hij ’veel redenen had om bang te zijn om lief te hebben’. „Veel mensen om hem heen zijn overleden, maar in plaats van bang te zijn, hield hij nog meer van de mensen om zich heen.”

Lara is ’dankbaar’ om die liefde te hebben mogen ontvangen en voelen. „Heb lief en wees aardig. Van alle lessen die mijn vader me heeft geleerd, is die het belangrijkst”, schrijft ze.

America’s Funniest Home Videos-icoon Saget overleed in zijn slaap op 65-jarige leeftijd in een hotel in Orlando. Hij had de avond ervoor nog opgetreden. De doodsoorzaak is nog niet bekend(gemaakt).