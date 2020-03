Olcay blijft graag maatschappelijke programma’s maken

Na haar tijd bij RTL, waar ze onder meer deskundige was in RTL Boulevard en programma’s als Zelfbouwers Rotterdam en Beter laat dan nooit presenteerde, was het tijd voor iets anders. „Ik vind persoonlijk dat ik best wel veel tv heb gemaakt die nergens over gaat. Dat vind ik ook leuk, maar ik wil meer diepgang”, vertelt Olcay aan BuzzE.

„Ik heb een roerig leven gehad waardoor ik me goed kan inleven in anderen, dus ik heb het idee dat programma’s met een maatschappelijk thema mij goed liggen”, legt ze uit. „Ik zeg niet dat die mij meer liggen dan een ander, hoor. Maar het is wel waar mijn passie ligt.”

Persoonlijk

Haar eerste serie bij Net5, die vanaf woensdagavond te zien is, heeft meteen een persoonlijk thema. Olcay behandelt huiselijk geweld, iets waar ze zelf in haar jeugd ook mee te maken heeft gehad. Dat de presentatrice is opgegroeid met een gewelddadige vader, zorgde voor openhartige gesprekken met andere slachtoffers. „Het gaf een soort gelijkheid. Hoe vreselijk het ook is dat je dat allebei hebt meegemaakt, zorgde het wel voor wederzijds begrip.”

Met het programma hoopt Olcay het taboe dat rond huiselijk geweld heerst te kunnen doorbreken en de schaamte bij slachtoffers weg te kunnen nemen. „Huiselijk geweld kent geen kleur of soort: het kan iedereen overkomen. Praten is de eerste stap uit de vicieuze cirkel. Ik hoop dat het een platform kan worden waardoor meer slachtoffers durven te praten. En ook hoop ik dat mensen het sneller leren herkennen in hun omgeving. Dat ze sneller geneigd zijn om even te vragen: hoe gaat het met je en wat kan ik doen?”