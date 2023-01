Homeland-actrice Claire Danes zwanger van derde kind

Danes (43) en Dancy (47) hebben elkaar op de set van de film Evening in 2006 ontmoet, en maakten in 2009 hun verloving bekend. In september van datzelfde jaar trouwden ze in Frankrijk, waarna in 2012 hun zoon Cyrus geboren werd. In 2018 volgde hun tweede zoon Rowan.

De Fleishman Is in Trouble-actrice maakt dinsdag tijdens de uitreiking van de Golden Globes kans op de prijs voor beste bijrol in een tv-serie. Danes won al vier keer eerder een Golden Globe voor haar werk.