Makers weten nog niet of Sarah van Soelen in André Hazes-docu zit

„Op dit moment zitten we nog midden in het maakproces”, aldus de zegsvrouw. „We kunnen daarom nu nog niets zeggen over wie er wel en niet te zien zal zijn.”

Van Soelen liet afgelopen weekeinde aan Shownieuws weten dat ze er geen behoefte aan heeft om zichzelf terug te zien in de documentaire, die later dit jaar op Videoland moet verschijnen. Ze wil eruit geknipt worden.

De opnames van de docu begonnen toen Hazes en Van Soelen nog een relatie hadden. Inmiddels lijkt hij het weer goed te kunnen vinden met zijn ex Monique Westenberg, met wie hij een zoon heeft. Het gezin was recent samen op vakantie in de Verenigde Staten.