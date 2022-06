George Michael wees verzoek om voor prins William te zingen af

De zanger kende alleen Diana en Elton John van de aanwezigen en zag het niet zitten om op te treden. „Je zag de glimlach van Williams gezicht gewoon verdwijnen, toen ik ’nee’ antwoordde om met ’oom Elton’ te zingen. Ik kan gewoon niet geloven dat ik de aanstaande koning van Engeland een dergelijk verzoek geweigerd heb, maar ik schaamde om te zingen voor allerlei vreemden in zo’n klein gezelschap. Achteraf gezien is dat een van de meest vreselijke dingen die ik ooit in mijn leven gedaan heb”, vertelde Michael later in een interview met Piers Morgan.

Jaren later maakte George het goed met William, door een versie op te nemen van Stevie Wonder’s nummer You And I voor het huwelijk van de prins met zijn vrouw Catherine. De twee trouwden op 29 april 2011 in Westminster Abbey in Londen. Zelf was hij niet aanwezig bij de plechtigheid. „Zij moeten op die dag omringd zijn met familie en vrienden, niet met een rare popster die William eerder iets geweigerd heeft”, verklaarde de zanger later met een knipoog.