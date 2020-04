’Ricky Gervais is klaar met de Beckhams’

Gervais wond zich pas nog op over zijn collegasterren die vanuit hun villa’s klagen over hun thuisisolatie, maar dat gedrag valt in het niet bij wat Victoria nu heeft gedaan. De voormalige Spice Girl wordt voortdurend bekritiseerd omdat ze profiteerde van de door de belastingbetaler gefinancierde regeling in plaats van haar eigen vermogen, naar schatting zo’n 380 euro, te gebruiken om personeel te betalen.

Hoewel de 58-jarige komiek dit keer niet zelf in de spreekwoordelijke pen klom om zijn frustratie te uiten, liet hij zijn ongenoegen wel duidelijk blijken toen hij een inmiddels verwijderde tweet leuk vond. „Die klote Beckhams. Sorry, maar ik ben er nu klaar mee. Ze moeten zich schamen”, schreef een boze twitteraar. Een bericht dat dus zeker op de steun van Gervais kon rekenen.