’Martien Meiland duikt op in Walibi’

Sinds het grote succes van Martien Meiland kun je er simpelweg niet meer om heen. Overal waar je komt is wel iemand die het vrolijk heeft over ’wijnen, wijnen, wijnen’. Maar daar houden de imitaties van de chateau-eigenaar niet op...

Op TikTok, een app waarmee korte muziekvideo’s gemaakt en gedeeld kunnen worden, gaat de laatste paar dagen een opvallende video rond die voor verbazing alom weet te zorgen. Gebruiker Björn de Vries heeft namelijk een perfecte imitatie van Martien Meiland op het sociale medium gedeeld waarmee hij de lachers op de hand weet te krijgen.

Bekijk het fragment hier:

Het moge duidelijk zijn, zowel qua stem als mimiek weet Björn Martien exact na te doen. „Wauw de gelijkenis is echt niet normaal!”, reageert iemand. „Wow ook gewoon bijna dezelfde stem. I’m shook!”, schrijft een ander. „Hoe is dit zo accuraat?”, vraagt weer iemand zich af.

Maar ook een korte blik in zijn Instagram Stories laat zien dat De Vries groot fan is van Martien. Of in elk geval erg veel plezier ervaart aan het imiteren van de tv-persoonlijkheid. In tal van Stories doet hij Martien op uitmuntende wijze na.