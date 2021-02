Maxime Meiland met dochter Claire, van de arbeidsinspectie mag de kleine Claire niet meer zo vaak in beeld komen. Ⓒ All In Produkties

Na tussenkomst van de arbeidsinspectie is op de set van het populaire tv-programma Chateau Meiland besloten dat de kleine Claire (3) niet vaker dan vijf keer per jaar te zien mag zijn. Hoe kan het dat Claire van de buis wordt verbannen en honderden andere kinderen van bekende YouTube-families ongegeneerd in beeld blijven? Wordt hier met twee maten gemeten en schiet de regelgeving tekort of maakt de familie Meiland er echt een potje van?