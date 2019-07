’Mooi dat Barry Atsma geprikkeld is’

Coen Verbraak in gesprek met Barry Atsma. Ⓒ NTR/Lilian van Rooij

Na tien jaar Kijken in de ziel gooit Coen Verbraak het over een andere boeg. Van beroepsgroepen duikt hij nu in het gezinsleven met In de beste families. Daarin staan broers en zussen centraal. „Als het programma al een kracht heeft, moet dat herkenbaarheid zijn. Het is dichtbij-televisie”, stelt de presentator.