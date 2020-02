Na Lau Tiny nu ook dood

„Tiny was al enkele maanden ernstig ziek maar heeft de hoop nooit opgegeven. Een zware operatie welke heeft plaatsgevonden op 31 januari is haar helaas fataal geworden. Ze is vredig en zonder pijn ingeslapen. Wij zullen Tiny allemaal erg missen”, aldus de familie. Tiny is in besloten kring gecremeerd. „De familie heeft ervoor gekozen de media niet eerder op de hoogte te brengen om rustig afscheid te kunnen nemen.”

Een filmpje van Tiny en Lau die met veel gedoe en gescheld hun kerstboom versieren ging viral op YouTube. Het fragment waarin Lau het voortdurend heeft over ’kerssemus’ is meer dan 6,5 miljoen keer bekeken.

In maart vorig jaar overleed Tiny’s echtgenoot Lau. Al een paar jaar daarvoor moest hij worden opgenomen in een verzorgingstehuis, tot groot verdriet van Tiny. De laatste maanden bracht hij zelfs door op een gesloten afdeling. Daar overleed hij op 79-jarige leeftijd.