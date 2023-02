Herman Brusselmans (65) vader geworden van zoon Roman

Afgelopen zomer maakte Brusselmans bekend dat Lena en hij hun eerste kindje verwachtten. De schrijver deed dat bijna geruisloos, in een column voor Humo. „In het tweede hoofdstuk vertel ik over het bezoek aan de dokter die na uitvoerig onderzoek het goede nieuws bevestigde, en huilend vielen we elkaar in de armen, en de arts pinkte ook een traantje weg”, schreef hij destijds.

Brusselmans was in het verleden al twee keer getrouwd, maar beide huwelijken bleven kinderloos. In oktober verklapte de schrijver een jongetje te verwachten en dat zijn naam Roman zou worden. „Want ik snap niet waarom iedereen dat altijd wil verzwijgen tot na de geboorte”, zei hij. „Zodra we wisten dat het een zoontje was, hebben we nagedacht over namen. Het is Roman geworden. Voilà.”