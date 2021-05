Na Songfestival-rel: Ronnie Tober in zevende hemel met goedmakertje

Iets meer dan een week geleden liet een aantal oud-deelnemers van het Eurovisie Songfestival op pagina Privé weten verbaasd en zelfs furieus te zijn dat ze het liedjesfestijn, dat deze week plaatsvindt in Ahoy Rotterdam, niet mogen bijwonen. Het mega-evenement vindt plaats als Fieldlab-event en dus zijn zeventigplussers, immers in de risicogroep, niet welkom.

Ook Ronnie Tober (76), in 1968 deelnemend met het lied Morgen, was teleurgesteld. „De achttiende krijg ik mijn tweede prik en daarmee keek ik er ontzettend naar uit om mijn collega’s weer te zien. We worden tenslotte toch een dagje ouder. Mijn oplossing was een andere geweest, maar de big boys beslissen en daar moeten we ons bij neerleggen. Ze zien ons niet meer zitten, terwijl we vroeger wel het zware werk hebben verzet. Ter compensatie ontvang ik binnenkort een soort feestpakket. Vlaggetjes? Hoedjes? Ik ben benieuwd.”

De gebeden zijn verhoord, want vrijdagmiddag ging in huize Tober de deurbel. „Het was een superleuke verrassing van het Songfestival-team. Ik mag niet zeggen wat het is, want alle deelnemers van boven de zeven krijgen het. Maar ik wil de dames en heren van de organisatie hartelijk bedanken. Wij gaan er morgenavond, bij de finale, een gezellige avond van maken!”

Ook werd de zanger, die eraan toevoegt dat de organisatie ’het ook niet kan helpen’, verblijd met een handgeschreven briefje van Songfestivalbaas Sietse Bakker:

Geachte heer Tober, beste Ronnie,

Als Nederlandse oud-deelnemer blijf je voor altijd onderdeel van ’ons’ Eurovisie-verhaal, waar we deze week een bijzonder hoofdstuk aan toevoegen vanuit ons eigen Rotterdam. Geniet van deze 65e editie!

