Tante Rikie neemt na 23 jaar afscheid van Zwarte Cross

Tante Rikie is als 23 jaar het boegbeeld van de Zwarte Cross. Na de afgelopen editie besloot ze om haar afscheid aan te kondigen. Naar eigen zeggen kan ze niet meer vier dagen lang van 's ochtends tot 's nachts op het festivalterrein aan het werk zijn.

Tijdens de Zwarte Cross van 2020 wil de organisatie Tante Rikie, die vaak per draagstoel over het festivalterrein wordt verplaatst, op ’spectaculaire wijze’ uitzwaaien. Daarvoor is een speciaal jubeljaar aangekondigd waarin het gehele jaar stilgestaan wordt bij haar afscheid.

Helemaal van het podium zal Rikie niet verdwijnen. Haar beeltenis zal te zien blijven op het festival en er komt ook geen opvolger.