Tash Sultana vraagt vriendin ten huwelijk

Via Instagram deelt Sultana zondag het nieuws met een foto van de verlovingsring. „Je weet het als het zo is”, schrijft ze bij het kiekje. Jaimie postte daarna dezelfde foto en schreef daarbij: „Ik heb ja gezegd!”

De 24-jarige zangeres komt in de zomer naar Nederland. De multi-instrumentaliste treedt in augustus op tijdens Lowlands. De zangeres stond eerder al op Lowlands en Down The Rabbit Hole. Ook gaf ze concerten in AFAS Live en de Ziggo Dome.