Domien Verschuuren presenteert Quarantaine Quiz

In de eerste Quarantaine Quiz strijden Maan en Kraantje Pappie vanuit hun eigen huis tegen elkaar. In andere afleveringen komen meerdere BN’ers voorbij. Zij moeten antwoorden over elkaar beantwoorden, lijstjes invullen, foto’s raden en songteksten zingend afmaken. De winnaar mag de Gouden Qmusic Handgel in ontvangst nemen.

Verschuuren kwam met het idee voor de quiz toen hij zich vanwege een verkoudheid twee weken moest afzonderen. „Ik hou van spelletjes, maar kan slecht tegen mijn verlies. Dus toen dacht ik: wat nou als ik een spelletje host? Zo kreeg ik het idee om een quarantainequiz te organiseren. Wat is er nou leuker dan een spelletje spelen met collega’s die nu wat minder te doen hebben en gelijk even kijken hoe het met hun zelf-isolatie gaat?”