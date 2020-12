Katja Schuurman: ’Elke ochtend denk ik: ik kan niet meer’

In augustus dit jaar beviel ze van haar dochtertje Coco, die ze samen met Freek van Noortwijk kreeg. Al bij het besef dat ze zwanger was, had ze een moment haar bedenkingen: „Ik dacht wel even: oei, een baby, ik ben toch vijfenveertig en dat is een heel andere fase. Maar sinds Coco er is, zeggen we alleen maar tegen elkaar: wat zou het een misverstand zijn geweest als we er niet voor hadden gekozen om dit te proberen. We zijn zo blij, en Coco is zo’n geinponem!”

Toch is het niet alleen maar gemakkelijk. „Elke ochtend sta ik op en denk ik: ik kán niet meer.” Wat Katja er dan doorheen sleept? „Dan lacht Coco twee keer en is het alsof ik word geïnjecteerd met allemaal liefdesgevoelens en energie.”