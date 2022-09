Sylvester Stallone en vrouw plaatsen maand na scheiding weer foto

Sterren

Linda de Mol: ’Ik zweer op mijn kinderen dat ik niets wist van The Voice’

In de nieuwste editie van Linda. gaat Linda de Mol uitgebreid in op het The Voice-schandaal, waar haar vriend Jeroen Rietbergen een van de ’hoofdrollen’ in bleek te spelen. „Ik ging van ongeloof naar enorme woede, naar hele depressieve gedachten. Schaamte ook, zo veel schaamte.”