Dit nieuwe programma gaat Patty Brard bij SBS6 presenteren

„Ik kan me voorstellen dat je vader bijvoorbeeld al járen een oldtimer in de garage heeft staan, hoe mooi zou het dan zijn als je mij belt en dat we dat we dan stiekem ’s nachts die oldtimer weghalen, een andere auto onder het zeiltje zetten en die oldtimer dan met vakmensen restaureren”, zegt Patty.

Zonder dat de eigenaren van de spullen het weten, laten vrienden of familieleden het voorwerp met een bijzonder verhaal restaureren. Hiervoor zijn door heel het land ambachtslieden ingeschakeld. Mensen kunnen Patty benaderen en dan gaat zij kijken of zij de spullen voor ze kan herstellen.

„Het is dus een verrassingsshow, maar je kan jezelf ook opgeven. Als je bijvoorbeeld een ring hebt gekregen van je man en die verloren hebt, dan kunnen we kijken of we hem kunnen laten namaken. Als ik kan helpen ben ik heel gelukkig.”