Drew Barrymore onder indruk van ’bizarre’ interviews

Door de coronacrisis kan Barrymore geen gasten live ontvangen in haar studio. Toch deed dat volgens de actrice niks af aan de kwaliteit van de afleveringen, waarin ze onder anderen Cameron Diaz, Reese Witherspoon en Anne Hathaway te gast had via hologramtechnologie. „Het ging zo soepel, het is bizar”, vertelt Drew blij aan Variety. „We gebruiken nu expres beelden van een groen scherm omdat iedereen denkt dat de gasten bij mij op de set zijn. Het ziet er erg realistisch uit.”

Volgens Barrymore moesten de makers van haar nieuwe show snel veranderingen bedenken toen de coronacrisis uitbrak. Het was zelfs niet zeker of de talkshow zou doorgaan. „Ik wist het absoluut niet zeker. En zelfs vandaag weet ik het niet zeker. Het kan altijd veranderen”, aldus Drew.