Hannelore Zwitserlood kan geen honderd procent geven en verlaat Radio 538

Zwitserlood vindt het afscheid nemen moeilijk, laat ze weten. „Soms moet je loslaten om te kunnen groeien en dat valt me zwaar, want ik ben echt enorm van deze mannen gaan houden.” Ze was de afgelopen jaren te horen als sidekick in de 538 Ochtendshow met Frank Dane. „Na tweeënhalf jaar met elkaar wakker worden en alles met elkaar delen voelen jullie echt als familie”, vertelt ze.

Woensdag is de laatste dag dat Zwitserlood nog te horen is in de radioshow. „Dan ga ik nog één keer genieten, lachen tot het pijn doet, me verbazen, irriteren, opwinden en onderdompelen in deze fijne groep mensen in dit mooie bedrijf.”

Ze wil zich na haar vertrek gaan richten op onder meer haar podcast, sport-vlogs, columns schrijven, commercials en voice-overs. „Én lekker bijslapen”, aldus Zwitserlood.