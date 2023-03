Sterrencast geen garantie voor goede film, zo bewijst ’Maybe I do’

Wat: komedie, romantiek

Regie: Michael Jacobs

Met: Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon

Dertigers Michelle en Allen zijn stapelgek op elkaar. Maar trouwen? Nog even niet. Eerst maar eens een kennismakingsetentje met de wederzijdse ouders. Maar nog voor het eerste drankje is ingeschonken, slaat de schrik hen om het hart. De vader van Michelle (Richard Gere) heeft namelijk een affaire gehad met de moeder van Allen (Susan Sarandon). En ook Michelle’s ma (Diane Keaton) blijkt Allens pa (William H. Macy) beter te kennen dan gedacht...

Flauwe klucht

Maybe I do bewijst dat een sterrencast nog geen garantie is voor een goede film. Hoewel het uitgangspunt geestig is, mondt het uiteindelijke diner uit in een flauwe klucht over uitgedoofde echtelijke liefde. Zo kiest één ouder het hazenpad en blijft een ander alle aantijgingen met klem ontkennen. Daarbij wordt driftig gestrooid met quasifilosofische tegeltjeswijsheden. „Misschien hebben we gehandeld uit de angst dat het grootste deel van ons leven achter ons ligt en niet meer voor ons”, prevelt Gere.

De enige die voor een grinnik zorgt, is Macy die hoopt ’dat zijn schoondochter geen vampier is die zijn zoon zal leegzuigen tot een verdord blaadje’. Maar zelfs zijn heerlijk cynische sombermans weet deze belegen seniorenromkom niet te redden.

✭✭