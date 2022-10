Colombiaanse ’Spoorloos’-fixer zelf spoorloos

Uit een bezoekje van Van der Spek aan Quee in Assen blijkt dat zij in 2002 al een brief naar Spoorloos stuurde om te kijken of het populaire tv-programma Spoorloos haar kon helpen te achterhalen wie haar biologische moeder is. Als baby kwam zij in een Colombiaans kindertehuis terecht, om uiteindelijk door een Nederlands gezin te worden geadopteerd. Lange tijd bleef het stil, tot een kleine drie jaar later, op haar verjaardag, de telefoon ging en een redacteur van het programma meldde dat ze met haar zoektocht aan de slag wilden. „Niet veel later ging opnieuw de telefoon: ’je moeder is gevonden en we willen bij je langskomen om een reportage te maken’. Ik was natuurlijk meteen heel benieuwd. Hoe gaat het met haar? Wie is ze?”, vertelt Barbara Quee over dat moment.

Sprakeloos

Uiteindelijk leverde die zoektocht echter niet zoveel op. Quee krijgt te horen dat haar moeder voortvluchtig zou zijn voor de politie omdat zij haar naam zou hebben uitgeleend aan drugscriminelen. Dat er weliswaar contact met haar was geweest, maar dat een ontmoeting er niet in zat. Ook was het niet gelukt om haar twee oudere broers te traceren. Haar moeder zou zelf wel contact met haar dochter zoeken zodra haar onschuld was bewezen door haar advocaat, kreeg ze via Spoorloos te horen. Maar Quee hoorde daarna helemaal niets meer. „Ik was sprakeloos na dit verhaal. Ik had geen rekening gehouden met dit scenario”, vertelt ze aan Van der Spek. Uiteindelijk houdt ze, behalve dit bizarre verhaal, geen enkel tastbaar bewijs aan de hele speurtocht over. Geen foto, niets.

Nog eens drie jaar later, in 2008, vertrekt Quee naar Colombia om het land waar ze oorspronkelijk vandaan komt beter te leren kennen. Puur toevallig ontmoet ze daar in de lobby van haar hotel in Bogota een geadopteerde Nederlandse jongen die via de organisatie Wereldkinderen op zoek is naar zijn Colombiaanse familie. De naam van zijn advocaat, Edwin Vela, komt Quee bekend voor. Hij was het die destijds ook haar moeder had gevonden. „Ik dacht, als ik zijn gegevens heb, dan kan ik het op eigen houtje misschien nog eens proberen”, vertelt ze. Vela beweert dat hij alle gegevens van haar biologische moeder nog heeft liggen en belooft voor haar op zoek te gaan, al wil hij daar wel graag eerst geld voor hebben. Quee beweert dat zij hem uiteindelijk tussen de 1200 en de 1800 euro heeft betaald en dat ze daarna nooit meer iets heeft gehoord.

Vraagtekens

Ook de jongen uit de hotellobby die haar op het spoor van Vela zette, blijkt te zijn bedrogen door deze man. Zijn zus blijkt een paar jaar later namelijk helemaal zijn zus niet te zijn. Het lukt Quee uiteindelijk alsnog zijn echte biologische familie op te sporen, maar door zijn verhaal zijn er inmiddels ook vraagtekens gerezen bij de oorspronkelijk zoektocht naar haar eigen moeder. Want als de politie haar voortvluchtige moeder al niet op kon sporen, hoe was dat Vela dan eigenlijk wel gelukt?

De Assense duikt naar aanleiding van deze twijfels in meerdere adoptiezaken waar Vela bij betrokken is geweest en ontdekt al snel dat er dingen niet kloppen. Het adoptieverhaal van Kristian van der Mark is er daar een van. Hij kwam als 6-jarige midden jaren zeventig naar Nederland en ook hij ging via Spoorloos op zoek naar zijn familie in Colombia. Ook zijn biologische moeder bleek geen vaste verblijfplaats te hebben, al ontving hij wel nog een vage foto van haar, waarop de gelijkenis tussen de twee echter ver te zoeken was. Wel kon hij in 2003 zijn halfbroer omarmen. Tenminste, dat dacht hij. Na de hereniging wilde zijn halfbroer al snel geld ontvangen om naar school te gaan en samen met zijn adoptievader maakte Van der Mark 500 euro naar hem over via Vela. Uiteindelijk bleek de school waar zijn broer naartoe wilde helemaal niet te bestaan en verloor hij ook nog eens het contact met hem. Volgens Vela omdat de jongen zou zijn gevlucht voor de guerrilla.

Schimmig

Volgens Kees van der Spek doemt er met al deze verhalen toch op z’n minst een schimmig beeld op van de betreffende Edwin Vela. Privédetective Erik Kwant ontdekt naar eigen zeggen met veel pijn en moeite dat Vela nauw samenwerkt met ene Vicky Diez en dat de twee via het bedrijf Colombian Roots al zo’n dertig jaar geadopteerde Colombianen in contact proberen te brengen met hun biologische families.

Samen met Barbara Quee en Kristian van der Mark reist de misdaadjournalist vervolgens af naar Colombia. Quee blijkt via Facebook twee jaar terug ook al de biologische moeder van Kristian te hebben teruggevonden, maar door onder meer de coronacrisis is het er nog niet eerder van gekomen om middels een dna-test de daadwerkelijke bloedband aan te tonen. Hoewel Van der Mark er sowieso al van overtuigd was dat deze vrouw inderdaad zijn moeder is, toont een ter plekke afgenomen dna-test dat nu ook definitief aan. „Een mooie avond met een bittere bijsmaak”, zo concludeert Kees van der Spek.

Samen met Quee en de Colombiaanse local Alejandro Patino, die na wat research beweert dat er in de stad Medellin de afgelopen tien jaar wel 200 meldingen zijn geweest van geadopteerden die aan de verkeerde families zijn gelinkt, gaat de misdaadjournalist vervolgens nog op zoek naar de foute fixer zelf, die met zijn acties toch heel wat emotioneel leed heeft veroorzaakt bij diverse geadopteerden. Dit blijkt echter een schier onmogelijke taak. En na een confrontatie met Vicky Diez, die beweert niets van de acties van haar medewerker af te hebben geweten, verdwijnt de naam en de foto van Vela van de website van Colombian Roots en zijn beiden vervolgens niet meer bereikbaar. De man die de geadopteerden van Spoorloos zo benadeelde, lijkt zelf van de aardbodem verdwenen. Hij lijkt daarmee aan het afleggen van iedere verantwoordelijkheid te ontkomen en de enige troost is dat het door de sociale media en de beschikbaarheid van toegankelijke dna-testen inmiddels vrijwel onmogelijk is om dit soort praktijken te blijven voortzetten.