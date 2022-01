Talpa ’enorm geschrokken’ van berichten over The Voice of Holland

Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp Kippa

Talpa is „net als iedereen enorm geschrokken” van de berichten over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Dat laat een woordvoerder van het mediabedrijf van John de Mol weten. De Mol bedacht het succesvolle tv-format The Voice.