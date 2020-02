Sipke Jan Bousema in tranen tijdens First Dates

„Friesland is de enige niet regenboog-provincie van Nederland”, vertelde Sipke Jan tijdens zijn etentje met date Dennis Michael. De Friese politici begrijpen volgens hem de symbolische waarde van de vlag niet. „Als ik zo’n vlag zie hangen op een kerkgebouw, denk ik wauw ik ben daar welkom.”

Tijdens zijn interview achter de schermen van het First Dates-restaurant kwamen de tranen. „Die regenboogvlag wordt in Friesland nog niet gehesen op het provinciehuis, terwijl het als provincie belangrijk is om uit te spreken wij zijn voor inclusiviteit”, zei de voormalige AVRO-presentator.

„Mijn moeder stak altijd de vlag uit, dat kon haar niet schelen. Ik zou het fantastisch vinden als eerbetoon, niet alleen voor de homo’s en lesbiennes, maar ook voor de ouders die ze omarmen, dat die regenboogvlag wordt gehesen. Ik voel me nu thuis in Friesland, maar dat komt ook omdat ik nu een stuk ouder ben. Maar ik weet van jongeren dat hun vaders best wel negatief over homo’s zijn. Dan is het verrekte moeilijk om uit de kast te komen. Als een provincie dan zegt ’hallo, we staan er wel voor, we laten het gewoon zien’, dan is dat belangrijker dan mensen denken.”

Sipke Jan had een date met kapper en visagist Dennis Michael, maar dit leidde niet tot een match. Bij het moment van de waarheid sprak Sipke Jan: „Je hebt een hart van goud. Het zou te gek zijn als het vuur was opgelaaid. Maar als ik nu mijn intuïtie moet volgen, dan moet ik nee zeggen.”

Naast Sipke Jan gingen ook Giel Beelen, Yvonne Coldeweijer, Mariska van Kolck en Maik de Boer op date.