Beyoncé onthult dieetgeheim

„Goedemorgen, het is 5 uur in de ochtend en dit is de eerste dag van de repetities voor Coachella”, zegt Beyoncé terwijl ze op de weegschaal stapt. „De nachtmerrie van iedere vrouw... dit is mijn gewicht, 175. Nog een lange weg te gaan.” 175 pond is omgerekend 79.4 kilo.

Om zich voor te bereiden op haar show werkte de zangeres samen met haar maatje en trainer Marco Borges. Hij is bedenker van het 22 Dagen Voeding-programma, dat zich richt op een gezond dieet op plantaardige basis.

44 dagen

Beyoncé heeft het 22 Dagen-dieet 44 dagen gevolgd om haar doel te kunnen bereiken. „Ik sta weer op het podium nadat ik bevallen ben van een tweeling”, zegt ze in de video. „Ik was een vrouw met een lichaam dat niet als van mezelf voelde.”

De 37-jarige ster wil haar fans graag inspireren en hen leren hoe ze gezond kunnen eten.