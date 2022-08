Robert de Niro speelt twéé maffiabazen in nieuwe film Goodfellas-auteur

Het zal een nieuwe uitdaging worden voor de tweevoudig Oscar-winnaar: hij speelt namelijk volgens insiders zowel de rol van maffiabaas Vito Genovese als die van zijn rivaal Frank Costello. Het is niet duidelijk waarom voor beide rollen voor De Niro is gekozen.

Het verhaal is op waarheid gebaseerd. In 1957 gaf Genovese opdracht om Costello te vermoorden, om zo zelf de macht in handen te krijgen. Die overleefde, al moest hij door zijn verwondingen wel een stap terug doen, waardoor Genovese alsnog de gewenste overmacht kreeg. Hoewel de film Wise Guys dezelfde titel heeft als het non-fictieboek van Pileggi uit 1985, lijkt er - in tegenstelling tot zijn film Goodfellas - geen verband tussen die twee te zijn, schrijft Daily Mail.

De CEO van Warner Bros. Discovery zou razend enthousiast zijn over de film en deze het liefst grootscheeps in de bioscopen uitbrengen voordat die op de streamingsdiensten verschijnt. Het zou de eerste grote film zijn van het bedrijf dat in april 2022 ontstond uit een fusie.