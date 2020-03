Harry Styles gebruikt quarantaine om Italiaans en gebarentaal te leren

De voormalige One Direction-zanger vertelt in gesprek met BBC 1 Xtra dat hij zich absoluut niet verveeld. „Het is een beetje moeilijk, maar het is oké. Ik heb het geluk dat ik met vrienden in onze kleine veilige ’zelfisolatiepod’ zit”, legt Styles uit.

„Het is een vreemde tijd, maar we zijn gewoon voorzichtig, luisteren naar muziek, spelen spelletjes, doen gezichtsmaskers... Je weet wel, de klassieke quarantainedingen!”, gaat hij verder. „Dit is het perfecte moment om een nieuwe vaardigheid te leren en een nieuwe hobby of zoiets te proberen, toch? We hebben alle tijd. Ik leer Italiaans en volg een aantal lessen in gebarentaal.”