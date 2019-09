Giel Beelen wordt blij van de was doen

Giel Beelen Ⓒ BSR Agency

Hij is al weer een tijdje alleen, maar ongelukkig is Giel Beelen allerminst. De Radio Veronica-dj vertelt aan Shownieuws dat het na de breuk met zijn vriendin Nicolien goed met hem gaat. „Ik ben gewoon heel gelukkig in mijn eentje. Dat klinkt een beetje sneu misschien, maar ik meen het oprecht.”