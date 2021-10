’Koningin Elizabeth (95) mag niet meer drinken van de dokters’

Het zijn vrienden van de koninklijke familie die in het magazine een boekje open doen over het medische advies aan koningin Elizabeth. Alleen bij speciale gelegenheden zou er een uitzondering op het drankadvies kunnen worden gemaakt. „Meestal drinkt ze ’s avonds nog even een martini. Het is niet echt een groot probleem voor haar; zo’n grote drinker is ze niet. Maar het lijkt een beetje oneerlijk dat ze in deze fase van haar leven één van haar weinige pleziertjes moet opgeven.”