Erica Meiland: communicatie met Nadège blijft lastig

Nadège vertelde een paar dagen geleden op Facebook dat ze zich enorm teleurgesteld voelde, omdat de familie Meiland haar die ochtend had laten weten dat ze wel weer naar huis kon gaan. Volgens haar zouden ze daarbij gezegd hebben dat zij ’niets deed’. Ook stelde ze dat de Meilandjes achter de schermen een stuk minder hartelijk waren dan op tv.

Volgens Erica is er sprake van een misverstand en had ze van tevoren een mailtje gestuurd naar Nadège om te bevestigen wat er eerder was besproken. „Daarin heb ik ook gezegd dat ze haar salaris gewoon nog krijgt. Ik heb eronder gezet, want het blijft natuurlijk lastig met die taal, dat ik het wel hoor als jij het anders hebt begrepen. Toen stond ze hier om kwart over acht op de stoep.”

Tijdens het gesprek dat toen volgde, konden ze het niet eens worden, laat Erica weten. „Ze zei weer hetzelfde. Dat ze haar contract wil respecteren, dat dat moet in Frankrijk. Dat is gewoon gelul natuurlijk. Ze wil dus alleen maar de kamers en het petit déjeuner (ontbijt) doen. Dus we zeiden: ja, dan blijft het toch gewoon zo. Dan hebben wij geen werk voor jou. Dus dan moet je gewoon maar thuisblijven. En je krijgt lekker betaald, dus ik zou zeggen: geniet ervan.”

Wat ze precies betaald krijgt op Chateau Marillaux onthulde Nadège ook op Facebook: 1710 euro bruto voor 30 uur per week.