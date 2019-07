Ophef om kont Famke Louise

Op het kiekje is te zien hoe Famke Louise in een bikini op een auto zit. Haar linkerbil komt daarbij in de verdrukking of is dit gewoon een typisch gevalletje van slecht photoshoppen? De achterkant van haar bil is namelijk helemaal recht, iets wat ’normaal gezien’ nooit zo is.

Het is haar fans ook opgevallen. „Bil scherper dan mes”, schrijft een van haar volgers. „Waar is je kont heen”, vraagt iemand anders zich af. „Huhhhh haar kont is zo recht aan de achterkant”, aldus een andere fan.