Premium Het beste van De Telegraaf

Veertien jaar na zijn dood: de laatste uren van Michael Jackson

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Een paar uur voor zijn dood stond Michael Jackson nog op het podium. Na een tijdelijke pauze van optreden, zou hij met de This is it-tour zijn grote comeback maken. Maar een dag later werd hij bewusteloos in zijn huis gevonden en stierf hij aan een overdosis. Zo zagen de laatste uren van The king of pop eruit.